ABD Ordusunun Gazze'ye yardım için kurduğu iskelede operasyonlar durduruldu

Kaynak: İHA
ABD Ordusunun Gazze'ye yardım için kurduğu iskelede operasyonlar durduruldu

ABD ordusunun Gazze Şeridi'nin kıyısına insani yardımlar için inşa ettiği iskelede operasyonlar durduruldu.

ABD basınına göre, iskelenin bir parçasının kopması nedeniyle insani yardım operasyonları askıya alındı. İskeledeki kopmanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak, kopan parçanın büyüklüğü ve iskelenin faaliyete geçiş süresi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Daha önce, 25 Mayıs'ta, Gazze'ye yardım götüren 4 ABD gemisi şiddetli rüzgarlar nedeniyle sürüklenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, gemilerin şamandıradan kurtularak sürüklendiği ve bazılarının karaya oturduğu belirtilmişti.

Son Haberler
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu' Spor
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu'
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları Video
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı Video
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor Spor
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı Video
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı Video
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek Ekonomi
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek