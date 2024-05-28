ABD Ordusunun Gazze'ye yardım için kurduğu iskelede operasyonlar durduruldu

ABD basınına göre, iskelenin bir parçasının kopması nedeniyle insani yardım operasyonları askıya alındı. İskeledeki kopmanın kötü hava koşullarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak, kopan parçanın büyüklüğü ve iskelenin faaliyete geçiş süresi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Daha önce, 25 Mayıs'ta, Gazze'ye yardım götüren 4 ABD gemisi şiddetli rüzgarlar nedeniyle sürüklenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, gemilerin şamandıradan kurtularak sürüklendiği ve bazılarının karaya oturduğu belirtilmişti.