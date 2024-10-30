ABD oyun sektöründeki greve İngiltere'den destek

SAG-Aftra Sendikası’nın grevindeki video oyunu oyuncuları, yapay zekanın oyun sektöründe nasıl kullanılacağı konusunda daha iyi bir anlaşma talep ediyor. ABD’de başlatılan bu grev, İngiltere’deki oyuncular arasında da yankı buluyor. İngiliz oyuncular, kendi ülkelerinde yasal destek olmadığı için greve katılamadıklarından hayal kırıklığı yaşıyorlar.

ABD merkezli SAG-Aftra sendikasına üye seslendirme sanatçıları, video oyun endüstrisinde yapay zekanın kullanımı konusunda Activision, Disney, Warner Bros ve EA gibi şirketlerle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Temmuz ayından beri grevde. Bu grevde, video oyunları için yapay zeka kullanımı konusunda bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyor. Ancak görüşmeler devam etse de henüz somut bir sonuç alınabilmiş değil.

İngiltere’deki bazı video oyunu oyuncuları, ABD’deki meslektaşlarına destek vermek istediklerini belirtti. Özellikle Genshin Impact gibi popüler bir oyunun son hikaye güncellemesinde İngilizce seslendirmelerin olmaması, grevin etkilerini gösteren örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

ABD’deki grevi destekleyen seslendirme sanatçısı Doug Cockle, İngiltere’de SAG-Aftra üyesi olmadığı için greve katılamıyor. Cockle, grevin yaratıcı endüstrilerin tamamı için bir örnek teşkil edebileceğini düşünüyor. Xenoblade Chronicles 3 oyununda Noah karakterini seslendiren Harry McEntire da benzer şekilde ABD’deki oyuncuların attığı adımları destekliyor. McEntire, “ABD’de bir şey olursa, genellikle diğer ülkeler de o yolu izler” diyerek bir anlaşmaya varılmasının sektörde standart oluşturabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, Cyberpunk 2077 oyunundaki seslendirme sanatçısı Alex Jordan, yapay zekanın yaygınlaşması halinde yaratıcı süreçlerin zarar görebileceğinden endişe duyuyor. Jordan, “Eğer sağlam bir adım atmazsak, uzun vadede yaratıcılığın yok oluşunu görebiliriz” diyor.

Görüşmeleri yürüten oyun şirketleri ise sanatçıların haklarını koruyan öneriler sunduklarını belirtiyor. Şirket temsilcisi Audrey Cooling, “Kapsamlı AI korumaları sunuyoruz ve bu, diğer eğlence sektöründeki anlaşmalarla tutarlıdır veya daha iyidir” diyerek sendikaya ulaşan önerilerin adil olduğunu savunuyor.

Alex Jordan, grevi desteklemeye devam edeceğini ve Amerikan meslektaşlarının yanında olduğunu belirtiyor.