ABD özel sektöründe son üç ayın en düşük artışı yaşandı

Kasım ayında hizmet üreten sektör 140 bin yeni istihdam sağladı. Eğitim ve sağlık hizmetleri 50 bin, ticaret/taşımacılık/altyapı 28 bin, profesyonel ve iş hizmetleri 18 bin, eğlence ve konaklama 15 bin, finansal faaliyetler 5 bin ve bilgi sektörü 4 bin istihdam ile katkı sağladı. Üretim sektöründe ise toplam 6 bin iş artışı gerçekleşti. İnşaat sektörü 30 bin iş eklerken, doğal kaynaklar ve madencilik 2 bin iş ekledi, ancak imalat sektörü 26 bin kişilik iş kaybı yaşadı.

SEKTÖREL PERFORMANS FARKLILIK GÖSTERDİ

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, Kasım ayı istihdam verilerini değerlendirerek, "Genel büyüme sağlıklı olsa da, sektör performansında farklılıklar gözlemlendi. İmalat sektörü bahar aylarından bu yana en zayıf performansını gösterdi. Finansal hizmetler ile eğlence ve konaklama sektörleri de düşük bir seyir izledi" ifadelerini kullandı.

ÜCRET ARTIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

İşini koruyan çalışanların yıllık ücret artışı, 25 ay sonra ilk kez artarak %4,8 seviyesine yükseldi. İş değiştirerek kazanç sağlayanların ücret artış oranı ise %7,2 olarak kaydedildi. Ekonomistler, bu artışın piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.