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ABD, Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş aşılarını onayladı

FDA tarafından yapılan açıklamada Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın güncel ve güçlendirilmiş aşılarına onay verildiği belirtildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 21:29
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ABD, Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş aşılarını onayladı

ABD, Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş aşılarını onayladı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş güçlendirici korona virüs aşılarının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, FDA'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna ve Pfizer-BioNTech korona virüs aşılarının acil kullanım yetkilendirmelerinde değişiklik yaparak aşıların iki aşamalı formülasyonunun en az iki ay süreyle tek bir takviye dozu olarak kullanılmasına izin verdi" ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte FDA, Pfizer'in modifiye güçlendiricisini 12 yaş ve üzeri kişiler için yetkilendirirken, Moderna'nın aşısını 18 yaş ve üstüyle sınırlandırdı. Onaylanan güçlendiricilerin, ilk iki doz aşılarını ve destek aşılarını en az iki ay önce yaptıranlar için uygun olduğu belirtildi.

İki firmanın takviye dozlarının, BA.5 Omicron alt varyantını hedeflediği aktarıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), BA.5 Omicron alt varyantının, ABD'deki tüm yeni korona virüs vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu bildirdi. Aşıların uygulanabilmesi için CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor.

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