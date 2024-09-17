ABD piyasaları dolu dizgin

Bugün, ABD borsalarında epey hareketli saatler. S&P 500 endeksi, gün içinde 5.670,81 puan ile rekor bir seviyeye ulaşsa da, kapanışa doğru hafif bir geri çekilme ile %0,1'lik bir düşüş gösterdi. Dow Jones endeksi ise 50 puandan fazla geriledi. Diğer yandan Nasdaq, neredeyse yatay bir seyir izleyerek büyük bir değişim göstermedi. Bu dalgalanmaların temel nedenlerinden biri, yatırımcıların Federal Rezerv’in faiz kararı öncesinde temkinli davranmalarıydı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar, Temmuz ayında %1,1'lik yukarı yönlü revize edilmiş bir artış göstermişti. Ancak Ağustos ayına yönelik beklentiler daha olumsuzdu; ekonomistler %0,2'lik bir düşüş bekliyordu. Buna karşın Ağustos ayında perakende satışlar sürpriz yaparak %0,1 oranında artış gösterdi. Bu beklenmedik gelişme, ekonominin bazı yönlerden hala dayanıklılığını koruduğuna işaret etti. Ancak bu olumlu veri, piyasaların Federal Rezerv'in (Fed) alacağı faiz kararı öncesindeki belirsizliğini gidermek için yeterli olmadı.

Yatırımcıların odak noktası, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki gün sürecek toplantısıydı. Bugün başlayan toplantı, yarın açıklanacak kararlar ile sona erecek. Piyasalar, özellikle Fed'in faiz oranlarını indirmesini bekliyor. Bu indirim, 2020 yılından bu yana ilk kez yapılacak bir faiz indirimi olacak. Ancak yatırımcılar faiz indiriminin boyutu konusunda net bir fikir birliğine varmış değil. Piyasalarda, Fed’in 50 baz puanlık bir indirim yapacağı beklentisi %60'ın üzerinde bir olasılıkla değerlendiriliyor. Buna rağmen, bazı analistler daha sınırlı bir indirim yapılabileceği görüşünde. Bu belirsizlik, borsadaki dalgalanmaların en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Teknoloji devleri arasında da dalgalanmalar dikkat çekti. Apple, Nvidia ve Meta gibi mega sermayeli şirketler %0,2 ile %0,5 arasında değer kaybetti. Bu düşüşler, genel olarak piyasanın sakin seyrine paralel olarak gerçekleşti. Öte yandan Microsoft hisseleri, şirketin üç aylık temettüsünü artırma kararı sonrasında %0,5 değer kazandı. Microsoft’un bu kararı, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanarak, şirketin hisselerinde yukarı yönlü bir hareket sağladı.

Teknoloji sektöründeki diğer önemli gelişmelerden biri de Tesla ve Intel'in hisse performansı oldu. Tesla, bir yonga üreticisinin Amazon ile yaptığı yeni iş ortaklığının ardından %0,9'luk bir artış gösterdi. Bu iş birliği, Tesla'nın gelecekteki potansiyeli açısından olumlu sinyaller verdiği için hisselerde yükselişe neden oldu. Intel ise %3,6 oranında değer kazandı. Intel’in bu güçlü performansı, şirketin teknoloji sektöründe önemli pozisyonunu koruduğunu ve yatırımcılar arasında güven tazelediğini gösterdi.

Genel olarak, piyasalarda Fed’in faiz indirimi kararı öncesinde belirsizlikler devam ediyor. Ekonomik veriler, piyasaların bu süreçte hangi yöne gideceği konusunda net sinyaller vermiyor. Yatırımcılar, faiz indiriminin büyüklüğü konusundaki belirsizlik nedeniyle temkinli davranmaya devam ediyor. Özellikle, 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük bir merak konusu. Fed’in yarın yapacağı açıklama, sadece ABD değil, küresel piyasalar üzerinde de büyük etki yaratacak.