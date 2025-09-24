ABD polisi Erdoğan’ı cadde ortasında bekletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti.
ABD polisinin Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında beklettiği görüntüler dikkat çekti.
Görüntülerde Erdoğan ve ekibinin korumalarla çevrildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Erdoğan, olaya gülerek tepki verdi.
GAZZE TOPLANTISI YAPILDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Gazze toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.
MACRON'UN BAŞINA DA AYNISI GELDİ!
Macron, araç konvoyu yüzünden yürümek zorunda kalınca Trump'ı aradı.
Görüntülerde Macron'un polislere ülkesinin konsolosluğuna gitmesi gerektiğini söylediği görüldü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler’deki (BM) konuşmasında Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısında bulunduktan sonra New York’ta yarım saat boyunca yürümek zorunda kaldı.