ABD polisi Erdoğan’ı cadde ortasında bekletti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

ABD polisinin Başkan Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında beklettiiği görüntüler gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti.

ABD polisinin Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında beklettiği görüntüler dikkat çekti.

Görüntülerde Erdoğan ve ekibinin korumalarla çevrildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkan Erdoğan, olaya gülerek tepki verdi.

GAZZE TOPLANTISI YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Gazze toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı yapıldı.

MACRON'UN BAŞINA DA AYNISI GELDİ!

Macron, araç konvoyu yüzünden yürümek zorunda kalınca Trump'ı aradı.

Görüntülerde Macron'un polislere ülkesinin konsolosluğuna gitmesi gerektiğini söylediği görüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler’deki (BM) konuşmasında Filistin’in devlet olarak tanınması çağrısında bulunduktan sonra New York’ta yarım saat boyunca yürümek zorunda kaldı.

4-004.jpg

3-004.jpg

ekran-alintisi.jpg

Son Haberler
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!
ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!
Kayseri’de çalınan köpeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Kayseri’de çalınan köpeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı