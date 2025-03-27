ABD Rümeysa Öztürk kararını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlediği bir etkinlikte Öztürk'le ilgili soruları yanıtladı.

Rubio, Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptal edildiğini doğruladı.

Vizelerin hangi durumlarda iptal edilebileceğine ilişkin politikalarını anlatan Rubio, şöyle konuştu:

"Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci olarak girmek için vize başvurusunda bulunursanız ve bize ABD'ye gelme sebebinizin sadece köşe yazısı yazmak değil, üniversiteleri tahrip etmek, öğrencileri taciz etmek, binaları ele geçirmek, kargaşa yaratmak gibi şeylerle ilgili hareketlere katılmak olduğunu söylerseniz, bize yalan söyleyip vize aldıktan sonra ABD'ye girerseniz ve bu tür faaliyetlere katılırsanız size vize vermeyeceğiz, vermişsek de vizenizi elinizden alacağız."

Vizesi iptal edilen herhangi bir kişinin de artık ABD'deki yasal durumunu kaybedeceği için burada kalamayacağını belirten ABD'li bakan, "Vizenizi kaybettiğinizde artık yasal olarak Birleşik Devletler'de değilsinizdir ve dünyadaki her ülkenin olduğu gibi bizim de sizi ülkemizden çıkarma hakkımız vardır. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Öztürk'ü "üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla" suçlayan Bakan Rubio, "Size eğitim görmeniz ve diploma almanız için vize veriyoruz, üniversite kampüslerimizi yakıp yıkan bir sosyal aktivist olmanız için değil, size vize verdik ve siz bunu yapmaya karar verirseniz vizenizi geri alırız." dedi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı, iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameralar tarafından kaydedilmişti.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığı açıklamış, Tufts Üniversitesi de gözaltı ile ilgili bilgilendirilmediklerini söylemişti.

FİLİSTİN GÖSTERİLERİNE DESTEK VERDİĞİ İÇİN FİŞLENMİŞ

Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıkları bilgisini paylaşmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcü, Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.