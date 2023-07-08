ABD: Rus savaş uçakları İHA’larımızı taciz ediyor.

AA’nın haberine göre; ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının bu hafta 3. kez Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'larını taciz ettiğini duyurdu.

Grynkewich, "Rus uçağı, MQ-9'ların güvensiz durumlardan kaçınmak için tepki vermesine neden olan ve profesyonelliğe sığmayan 18 yakın geçiş yaptı." ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 5 Temmuz'da Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait İHA'lara yönelik "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" eylemlerde bulunduğuna dair görüntüler yayımlamıştı.

KARŞILIK VERİRİZ

Alex Grynkewich: ."Eğer bu şekilde devam ederlerse karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı."

Uzmanlar olası iki ülkenin geriliminin dünyadaki diğer ülkelere de yansıyacağını belirtirken, özellikle bu gerilim Türkiye’yi de olumsuz etkiler ifadelerini kullanıyorlar. Türkiye, Rusya ve Ukrayna savaşında iki ülke arasında köprü olmuştu.