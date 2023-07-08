ABD: Rus savaş uçakları İHA’larımızı taciz ediyor.

ABD ordusu, Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait insansız hava araçlarını bu hafta 3. kez taciz ettiğini açıkladı.

ABD: Rus savaş uçakları İHA’larımızı taciz ediyor.

AA’nın haberine göre; ABD'nin Orta Doğu'daki 9. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alex Grynkewich, yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının bu hafta 3. kez Suriye'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'larını taciz ettiğini duyurdu.

Grynkewich, "Rus uçağı, MQ-9'ların güvensiz durumlardan kaçınmak için tepki vermesine neden olan ve profesyonelliğe sığmayan 18 yakın geçiş yaptı." ifadesini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 5 Temmuz'da Suriye'de Rus savaş uçaklarının, ABD'ye ait İHA'lara yönelik "tehlikeli" ve "profesyonellik dışı" eylemlerde bulunduğuna dair görüntüler yayımlamıştı.

KARŞILIK VERİRİZ

Alex Grynkewich: ."Eğer bu şekilde devam ederlerse karşılık vereceğiz açıklamasını yaptı."

Uzmanlar olası iki ülkenin geriliminin dünyadaki diğer ülkelere de yansıyacağını belirtirken, özellikle bu gerilim Türkiye’yi de olumsuz etkiler ifadelerini kullanıyorlar. Türkiye, Rusya ve Ukrayna savaşında iki ülke arasında köprü olmuştu.

232020.jpg

abdye-rusya-savunma-bakanligindan-yanit-biz-abd-ihasini-dusur-0d93f722.jpg

images.jpg

Öne Çıkanlar
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Simide zam mı geldi? Simit poğaça ne kadar kaç TL oldu?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Zamlı yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Aziz Yıldırım Fetöcü Zekeriya Öz'ün kendisinden ne istediği açıkladı
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret Dünya
Zelenskiy’den Karadeniz’deki Yılan Adası’na ziyaret
İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi" Güncel
İşte ülkemizi böyle satın alıyorlar: "Türkiye Suudi bölgesi"
Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza Yaşam
Engerek yılanlarını yakalayıp videosunu paylaşan çobana ceza
Karayolları aracına otomobil çarptı Yaşam
Karayolları aracına otomobil çarptı
Mahkeme kararıyla uçuş sayısı düşürüldü. Nedeni gürültü ve karbon kirliliği Dünya
Mahkeme kararıyla uçuş sayısı düşürüldü. Nedeni gürültü ve karbon kirliliği
Halk otobüsü dere kenarına devrildi Yaşam
Halk otobüsü dere kenarına devrildi
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı kızının doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın kombininin fiyatı dudak uçuklattı