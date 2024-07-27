ABD Rus ve Çin uçaklarını engelledi

NORAD'ın açıklamasında, 24 Temmuz 2024 tarihinde Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) Rus ve Çin askeri uçaklarının tespit edildiği ve bu uçakların izlenip önlendiği belirtildi.

Açıklamada, "NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan havalanan savaş uçaklarının bu görevleri başarıyla tamamladığını ve Rus ile PRC uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığını, Amerikan ya da Kanada egemen hava sahasına girmediğini" ifade edildi. Ayrıca, Alaska ADIZ'deki bu faaliyetlerin bir tehdit oluşturmadığı ve NORAD'ın Kuzey Amerika'nın yakınlarındaki rakip faaliyetleri izlemeye ve gerektiğinde yanıt vermeye devam edeceği vurgulandı.

NORAD NEDİR?

NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında ortak bir savunma komutanlığıdır. Bu komutanlık, uçakları tespit etmek ve izlemek için uydu, yer tabanlı radarlar, havadan radarlar ve savaş uçakları gibi çeşitli savunma sistemleri kullanır.