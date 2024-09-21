ABD sandık başında

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD sandık başında

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 3 eyalette vatandaşlar sandık başına gitti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde yaşayan seçmenler sandık başına gitti.

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BİNLERCE SEÇMEN OY KULLANDI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, ülkenin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı. Seçim gününde müsait olmayan ya da olası izdihamdan kaçınmak isteyen binlerce seçmen, sandık başına giderek oy kullandı.

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ERKEN OYLAMA İMKANI

Çoğu eyaletin erken oylama imkanı sunduğu ABD'de, önümüzdeki günlerde birçok bölgede seçmenler oy kullanacak. Illinois'te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona'da 9 Ekim, Georgia'da 15 Ekim ve Iowa'da 16 Ekim'de erken oy kullanma işlemleri başlayacak.

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DEMOKRATLAR DAHA ÇOK DESTEKLİYOR

Seçmenler arasında tartışmalı bir konu olan erken oy kullanma işlemi, uzmanlar tarafından ise seçim sonuçları açısından kritik önemde görülüyor. Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, 2020 seçimlerinden bu yana Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 37'si seçmenlerin erken oy kullanma seçeneğine sahip olması gerektiğini söylerken, Demokratlar ise uygulamaya yüzde 82'lik destek veriyor.

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