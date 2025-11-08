ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott​​​​​​​, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı listeden çıkardığını bildirdi.

Pigott, bu kararın "Suriye’nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının da Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığını aktaran Pigott, "Bu adımlar, Beşşar Esed'in ayrılmasından sonra Suriye liderliğinin gösterdiği ilerlemeyi takdir etmek amacıyla atılmaktadır. Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümeti, kayıp Amerikalıları bulmak, terör ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki taahhütlerini yerine getirmek, kimyasal silahları ortadan kaldırmak, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahiplendiği kapsayıcı bir siyasi süreci desteklemek için yoğun çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

Pigott, ABD’nin Suriye halkının barış, istikrar ve yeniden yapılanma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONSEYİ'DE ÇIKARMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 6 Kasım tarihinde Suriye Devlet Başkanı Şara'nın önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyareti öncesinde Şara'yı terör yaptırım listesinden çıkaran kararı onaylamıştı. ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması teklifi, 14 üyenin onayıyla kabul görülmüştü.

Konsey tarafından yapılan oylama sonrası “Şara ve İçişleri Bakanı Anas Hasan Khattab'ın IŞİD ve El Kaide Yaptırım Listesi'nden çıkarılmasına karar verilmiştir” açıklaması yapılmıştı. Alınan karar ile beraber varlıkların dondurulması ve silah ambargosunun da kaldırılacağı belirtilmişti.