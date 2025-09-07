ABD Savaş Bakanlığı adı değişmeden zarara uğrattı

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını Savaş Bakanlığı'na dönüştürme kararının hükümet için yüksek miktarda harcamalara yol açabileceğini savundu. ABD merkezli haber portalı Politico'nun haberinde, birçok ABD'li yetkilinin ABD Başkanı'nın dün bahsi geçen isim değişikliğini öngören kararnameyi imzalamasına öfke ve şaşkınlıkla karşılık verdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin, "Ordunun esas sorunlarıyla mücadelede yarar sağlamayacak olan bu göstermelik değişiklik milyarlarca dolara mâl olabilir" dediği öne sürüldü.

Adı açıklanmayan eski bir ABD'li savunma görevlisi, "Bu değişiklik bütünüyle ABD'nin iç politikasındaki kitle için yapıldı, Çin ve Rusya'ya yönelik değerlendirmelerde kesinlikle hiçbir etkisi olmayacak. Hatta daha da kötüsü, rakiplerimiz tarafından ABD'yi savaş yanlısı ve uluslararası barış ile dengeye yönelik bir tehdit olarak göstermek için kullanılabilecek" ifadelerini kullandı.

"700 BİNDEN FAZLA TESİSTE MÜHÜRLERİN YENİLENMESİ GEREKECEK"

Trump'ın ABD Kongresi'ne sunduğu karar kapsamında, ABD'deki 50 eyalet ve 40 farklı ülkedeki ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı 700 binden fazla tesiste bakanlığa ait mühürlerin değiştirilmesinin gerekeceği tahmin ediliyor.

ABD ordusunun 6 kuvvet kolu ve onlarca farklı kurum için kullanılan antetli belgelerden, yemek salonlarındaki peçetelere, ABD Senatosu onaylı yetkililerin işlemeli ceketlerinden Pentagon'un resmi hediyelik eşya dükkanındaki küçük ürünlere kadar birçok alanda yenilik yapılması bekleniyor.