ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına gönderdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Parnell, Bakan Pete Hegseth'in talimatıyla halen Akdeniz bölgesinde görevli olan Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanına sevk ettiklerini belirtti.

Pentagon Sözcüsü, "Başkanın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatına uygun olarak, Savaş Bakanı Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti." ifadesini kullandı.

Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunda yer alan deniz unsurlarının kısa süre sonra Karayipler bölgesindeki görev yerlerine ulaşması bekleniyor.

TEK BAŞINA KÜÇÜK BİR SAVAŞI YÜRÜTEBİLİR

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve yancı filosu, tek başına küçük bir savaş yürütecek güce sahip.

5 binden fazla personel bulunan gemi, 75’in üzerinde savaş uçağı taşıyabiliyor. Destekleyici gemiler arasında Ticonderoga ve Arleigh-Burke sınıfı kruvazörler ile destroyerler yer alıyor; bunlar hava savunması, denizaltı savunması ve füze sistemleri ile donatılmış durumda.

Pentagon, USS Gerald R. Ford’un Güney Komutanlığı bölgesinde konuşlanacağını ve kara hedeflerine yönelik operasyon hazırlığı yapılabileceğini açıkladı.

CNN, Trump’ın Venezuela içindeki kokain tesislerini ve kaçakçılık güzergahlarını hedef almayı düşündüğünü bildirdi. Ancak bu planın ne zaman devreye gireceği belirsiz.

ABD Başkanı Trump ise Venezuela'da kara harekatına hazır olduklarını söyledi. Maduro ise ABD'nin Venezuela'yı işgale hazırlandığını açıkça söylüyor.

Venezuela Başkanı, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Yeni bir sonsuz savaş uyduruyorlar. Bir daha savaşa girmeyeceklerine söz verdiler, ama yine bir savaş uyduruyorlar” dedi.