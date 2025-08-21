ABD savaşa mı hazırlanıyor? Trump’ın gizli planı sızdı

Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlanması için temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kıyılarına 3 savaş gemisi gönderdi. Bazı kaynaklar gemilerin uyuşturucu kaçakçılığına engel olmak için gönderildiğini iddia ederken, “ABD'nin Venezuela'yı işgal etmeye hazırlandığı" yönündeki iddialar da güçlendi.

4 BİN ASKER GÖNDERİLECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela kıyılarına doğru ilerleyen Aegis sınıfı üç güdümlü füze destroyeri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle konuşlandırılıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Pentagon'un bölgeye 4 bin asker sevk etmeyi de değerlendirdiği ifade ediliyor.

Trump yönetiminin bu hamleleri sonrasında Latin Amerika’da “ABD’nin askeri müdahaleye hazırlandığı” iddiaları gündem oldu.

BEYAZ SARAY’DAN SERT AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada Maduro'yu "Güneşlerin Karteli" olarak bilinen bir kokain kaçakçılığı şebekesinin başında olmakla suçladı. Leavitt, "Maduro bizim gözümüzde meşru bir devlet başkanı değil. Kendisi bir uyuşturucu kartelinin lideri ve hakkında açılmış davalar var" dedi.

ABD'nin askeri adımlarına tepki gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülke genelinde 4,5 milyon kişilik milis gücünün seferber edileceğini açıkladı.

Maduro, "ABD, Latin Amerika'yı kendi arka bahçesi olarak görmeye devam ediyor. Tehditleri ciddiye alıyoruz ama boyun eğmeyeceğiz" dedi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİ YAĞDI

ABD'nin Karayip Denizi’ne savaş gemileri göndermesi, bölgedeki ülkelerden tepki çekti. Latin Amerika için Bolivarcı İttifak (ALBA), Washington’un adımını kınayan bir bildiri yayımlayarak, bunun bölge barışı ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD'nin Karayipler’deki askeri varlığını “yeni bir emperyalist güç gösterisi” olarak nitelendirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise, muhtemel bir işgalin Latin Amerika’yı “yeni bir Suriye’ye çevirebileceği uyarısında bulundu.