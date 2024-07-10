ABD Savunma Bakanı Austin: "Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak"

Austin, Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "NATO Kamu Forumu"nda yaptığı konuşmada, NATO'nun ABD Başkanı Joe Biden liderliğinde büyüyüp güçlendiğini ve Rusya'nın "oluşturduğu zorluklarla" başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu ifade etti. Austin, "NATO'da üye sayımız Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla 32'ye çıktı. Putin'in Ukrayna'daki savaşı NATO'nun genişlemesinin sonucu değil, nedenidir." şeklinde konuştu.

NATO'nun kolektif savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Austin, "Bu hafta iddialı bir gündemimiz var. Soğuk Savaş'tan bu yana en güçlü NATO planlarını uygulamaya geçireceğiz, bu da herhangi bir yeni tehdide karşı caydırma ve savunma yeteneğimizi önemli ölçüde artıracak." dedi.

Austin, NATO üyeleri arasında endüstriyel kapasiteyi ve askeri üretimi artırmak için çalışacaklarını ve Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için askeri ve mali taahhütler üzerinde işbirliğini derinleştireceklerini kaydetti. "Ülkelerden oluşan bir koalisyon Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamak için yorulmadan çalışıyor ve bugün Başkan Biden, Hollanda ve Danimarka başbakanlarıyla birlikte bu uçakların transferini duyurmaktan gurur duyar. F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." ifadelerini kullandı.

Austin, ABD'nin NATO müttefikleriyle Hint-Pasifik'teki küresel ortaklarıyla bağlarını derinleştirmeye devam edeceğine de işaret ederek, Çin'in Ukrayna'da Rusya'ya destek vermesinden rahatsız olduklarını vurguladı. "Bu bize Avrupa-Atlantik güvenliği ile Hint-Pasifik güvenliği arasındaki derin ilişkileri hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Austin, ABD'nin müttefikleriyle güçlü ve güvende olduğunu belirterek, "NATO'yu zayıflatmaya yönelik herhangi bir girişim, yalnızca Amerika'nın güvenliğini zayıflatır." dedi.