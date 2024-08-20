ABD Savunma Bakanı Austin Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Austin Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile ABD'nin Ukrayna'ya devam eden desteği hakkında görüştü.

Austin Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Austin'in Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Singh, iki bakanın "Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik müttefiklerin devam eden desteğini" ele aldığını ve Austin'in ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yinelediğini ifade etti.

Singh, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin süreceğini ve bu desteğin ana yolunun "güvenlik yardımları" olduğunu vurguladı.

Singh ayrıca, "Rus güçlerinin Ukrayna'da hareket halinde olduğunu" belirterek, "Ancak, güçlerini tam olarak nereden çektiklerine dair net bir bilgi veremem." dedi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine girmesiyle başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İlgili Haberler
ABD Savunma Bakanı Austin: "Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak"
ABD Savunma Bakanı Austin: "Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Austin bir araya geldi
Stoltenberg ve Austin bir araya geldi
ABD Savunma Bakanı Austin’in ses kaydı ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Austin'in kanser olduğu ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Austin'in kanser olduğu ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
NOW TV'den seyircileri üzen Kızıl Goncalar kararı! Herkes yeni bölümleri bekliyordu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Son Haberler
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha Gündem
İYİ Parti'den CHP'ye bir transfer daha
CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap Gündem
CHP'nin Can Atalay hamlesine MHP'den cevap
Ehliyet sınavını geçen eşine davullu zurnalı sürpriz Yaşam
Ehliyet sınavını geçen eşine davullu zurnalı sürpriz
Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza Yerel Haberler
Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür Spor
Kendall Kipp Türkiye'yi sallamaya geliyor. VakıfBank'ın yeni transferi gümbür gümbür
Bursa'da karaya vuran ölü yunus paniği Yerel Haberler
Bursa'da karaya vuran ölü yunus paniği
Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı Gündem
Rahatlığın böylesi. 21 yıl hapis cezası vardı araçla gezerken yakalandı