ABD Savunma Bakanı Austin Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile görüştü

Austin Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Austin'in Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Singh, iki bakanın "Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik müttefiklerin devam eden desteğini" ele aldığını ve Austin'in ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yinelediğini ifade etti.

Singh, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin süreceğini ve bu desteğin ana yolunun "güvenlik yardımları" olduğunu vurguladı.

Singh ayrıca, "Rus güçlerinin Ukrayna'da hareket halinde olduğunu" belirterek, "Ancak, güçlerini tam olarak nereden çektiklerine dair net bir bilgi veremem." dedi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine girmesiyle başlayan şiddetli çatışmalar devam ediyor.