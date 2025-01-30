ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli mevkidaşı ile ilk kez görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İsrailli mevkidaşı ile ilk kez görüştü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Hegseth'in, ABD ile İsrail arasındaki iş birliğini yeniden teyit etmek için İsrail Savunma Bakanı Katz ile bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Görüşmede Hegseth'in, Trump'ın liderliğinde ABD'nin İsrail'in kendini savunma hakkını tam olarak desteklediğini belirttiği ve İsrail'in bölge için örnek bir müttefik olduğunu vurguladığı ifade edildi.

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Açıklamada, ABD'nin, İsrail'in bölgesel tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştirmek ve İsrail'in ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olmasını sağlamak için ikili güvenlik ilişkisini derinleştirmeye kararlı olduğunu yinelediği de kaydedildi.

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