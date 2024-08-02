ABD: Seçimi muhalif aday kazandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken perşembe akşamı yaptığı açıklamada, "Çok sayıda kanıt göz önünde bulundurulduğunda ABD ve Venezuela halkı açıkça 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimlerinde en çok oyu Edmundo González Urrutia'nın aldığını görmektedir" dedi.

Pazar günkü tartışmalı seçimlerde tüm itirazlara rağmen ülkenin seçim konseyi Maduro'nun zaferini ilan etti. Muhalefet lideri Maria Corina Machado ise adayları Gonzalez'in Maduro'dan daha çok oy aldığını ve elektronik oy kullanma makinelerinden alınan raporların bunu kanıtlayacağını söyledi...

The Guardian'a konuşan Brezilyalı ve Meksikalı kaynaklara göre ABD yönetiminin açıklaması, Maduro'nun sonuçları açıklamaya ve kayıtların bağımsız olarak denetlenmesine diplomatik yollarla ikna edilmeye çalışıldığı sırada geldi.

Habere göre Brezilya, Kolombiya ve Meksika'dan hükümet yetkilileri, Maduro yönetimine sonuçların bağımsız olarak teyit edilmesi tüm tutanakların paylaşılması gerektiğini söyledi.

Brezilyalı yetkiliye göre Güney Amerikalı diplomatlar Venezuelalı yetkililere seçim hakkında şüpheleri gidermenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Perşembe akşamı Brezilya, Kolombiya ve Meksika ortak bir açıklama yayımlayarak seçim verilerinin paylaşılmasını istedi ancak konu için arka kapı diplomasisi yürütüldüğünü doğrulamadı.

Venezuela'da pazartesi günü Maduro'nun kazandığının iddia edilmesinin ardından binlerce muhalif vatandaş sokaklara dökülüp seçim sonuçlarının adil değerlendirilmediğini savundu. Hükümet yüzlerce protestocunun tutuklandığını açıklarken insan hakları örgütlerine göre en az 11 kişi öldürüldü.

Gonzalez ve seçimlere katılması yasaklanan Machado son olarak salı günü başkent Caracas'ta bir konuşma yaptıktan sonra halk karşısına çıkmadı.