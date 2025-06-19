ABD Senatosu’nda gizli İran brifingi

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

Senatör Chuck Schumer, çarşamba günü Washington’da düzenlediği basın toplantısında, İran’a ilişkin artan askeri ve diplomatik gerilim karşısında Kongre üyelerinin doğrudan bilgilendirilmesini talep ettiğini açıkladı. Schumer, "İran konusunda ciddi ve çok yönlü gelişmeler yaşanıyor. Tüm senatörlerin kapsamlı ve güvenlik hassasiyetine uygun bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Schumer’in yardımcısı tarafından basına yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu brifing, yalnızca senatörlerin katılımına açık olacak ve ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli olarak düzenlenecek.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ KONGRE’YE TAŞINDI

ABD yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetleri, bölgedeki vekil gruplara verdiği destek ve ABD üslerine yönelik tehditleri nedeniyle son dönemde İran’a karşı askeri ve diplomatik alarm seviyesini yükseltmiş durumda. Bu durum Kongre’de de yankı bulurken, Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin büyük çoğunluğu, İran konusundaki gelişmelerin daha sıkı şekilde denetlenmesini talep ediyor.

GİZLİ BRİFİNGİN İÇERİĞİ MERAK KONUSU

Gizli oturumda, Pentagon yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nden (ODNI) üst düzey yetkililerin senatörlere bilgi vermesi bekleniyor. Gündemin odağında İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri, İsrail’le İran arasında yaşanan son çatışmalar, ABD üslerine yönelik tehditler ve Tahran’ın diplomatik pozisyonunun detaylı şekilde yer alacağı tahmin ediliyor.