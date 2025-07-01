ABD Senatosu'ndan flaş yapay zeka kararı: 10 yıllık yasak tarih oldu

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, 1 Temmuz 2025 Salı günü gerçekleştirdiği oylamada, eski Trump yönetiminin "Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan bütçe tasarısından, eyaletlerin yapay zekayı düzenleme yeteneklerine getirilen tartışmalı 10 yıllık yasağı büyük bir oy çokluğuyla kaldırdı. Axios tarafından bildirilen bu gelişme, yapay zeka teknolojilerinin gelecekteki gelişimini ve regülasyonunu doğrudan etkileyecek önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

TARTIŞMALI YASAĞIN DETAYLARI VE SİLİKON VADİSİ'NİN DESTEĞİ

Söz konusu hüküm, Teksas Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz tarafından uzlaşma yasa tasarısına dahil edilmişti. OpenAI'den Sam Altman, Anduril'den Palmer Luckey ve a16z'den Marc Andreessen gibi Silikon Vadisi'nin önde gelen isimleri, "yapay zeka moratoryumu" olarak adlandırılan bu yasağı destekliyordu. Bu isimler, yasağın eyaletlerin işlevsiz bir düzenleme karmaşası oluşturmasını ve yapay zeka inovasyonunu engelleyebilecek bir durum yaratmasını önleyeceğini savunuyordu. Destekçiler, tek bir federal düzenleyici çerçevenin, çok sayıda farklı eyalet yasasından daha verimli olacağını öne sürüyordu.

İKİ PARTİNİN ORTAK MUHALEFETİ VE TÜKETİCİ ENDİŞELERİ

Ancak bu hükme karşı muhalefet, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların büyük çoğunluğunu kapsayan iki partili bir konu haline geldi. Çoğu Demokrat ve birçok Cumhuriyetçi, eyalet düzenlemesi üzerindeki yasağın tüketicilere zarar vereceği ve güçlü yapay zeka şirketlerinin çok az denetimle faaliyet göstermesine izin vereceği konusunda uyarılarda bulundu. Eleştirenler, yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, yerel yönetimlerin vatandaşlarını koruma ve potansiyel riskleri ele alma yeteneğinden mahrum bırakılmasının ciddi sonuçları olabileceğini vurguladı. Ayrıca, eleştirenler Senatör Cruz'un bu uyumu federal genişbant finansmanına bağlama planına da itiraz etti.

UZLAŞMA SÜRECİ VE SENATO'NUN KESİN KARARI

Hüküm üzerinde uzun süren müzakerelerin ardından, Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Washington Demokrat Senatörü Maria Cantwell ile birlikte hükmü kaldırmak için bir değişiklik önerisi sundu. Blackburn başlangıçta bu hükme karşı çıkmış, ancak hafta sonu Senatör Cruz ile uzlaşarak önerilen yasağı on yıldan beş yıla indirme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Blackburn, Pazartesi günü desteğini tamamen çekerek yasağın tamamen kaldırılması yönünde bir tutum sergiledi. Senato, yapay zeka moratoryumunu kaldırmak için 99'a 1 gibi ezici bir oyla karar aldı. Bu sonuç, yapay zeka regülasyonunda merkeziyetçi bir yaklaşımdan ziyade, eyaletlerin ve federal hükümetin işbirliği içinde çalışacağı daha esnek bir modelin benimsenmesine işaret ediyor.

GELECEK ADIMLAR VE BEKLENTİLER

Bu kararın ardından, eyaletlerin yapay zeka alanında kendi düzenlemelerini geliştirme süreçlerinin hızlanması bekleniyor. Bu durum, yapay zeka etiği, veri gizliliği, algoritmik ayrımcılık ve sorumluluk gibi konularda farklı eyaletlerde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açabilir. Federal düzeyde ise, sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları arasında yapay zeka düzenlemeleri konusunda daha kapsamlı tartışmaların başlaması öngörülüyor. Bu süreç, hem inovasyonu destekleyecek hem de toplumun yapay zeka teknolojilerinden adil ve güvenli bir şekilde yararlanmasını sağlayacak dengeli bir yasal çerçevenin oluşturulması için büyük önem taşıyor.