ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Joe Wilson, Senato'nun yıllardır Suriye'ye uygulanan kapsamlı Sezar Yaptırımları'nın kaldırılması yönünde oy kullandı.

Wilson sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda "Bunlar (Esad) rejimine karşı uygulanan çok ağır yaptırımlardı, neyse ki artık yoklar. Suriye'nin başarısı artık yaptırımların TAMAMEN kaldırılmasına bağlı" diye yazdı.

Suriyeli yetkililer bunu "tarihi bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Şimdi Temsilciler Meclisi'nin oylama yaparak ortak bir metin üzerinde uzlaşması gerekecek.

SEZAR YAPTIRIMLARI NEDİR?

2019'da kabul edilen ve 2020'de yürürlüğe giren yaptırımların, savaş suçları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Beşar Esad yönetimini ekonomik açıdan izole etme ve baskı oluşturma amacı taşıyordu.

Yaptırımlar kapsamında Esad yönetimiyle doğrudan ya da dolaylı iş yapan her ülke, şirket ve bireye yaptırım uygulanabiliyordu. Bu yaptırımlar enerji, inşaat, mühendislik, finans, havacılık gibi alanları da kapsıyordu.

Suriye ekonomisini neredeyse tamamen felç eden bu yaptırımlar, halkın ağır enflasyon, ilaç ve yakıt kıtlığı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

Ancak rejimin düşmesiyle birlikte Suriye'deki yeni hükümet, yaptırımların kaldırılması için ABD ile görüşmelere yeniden başladı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani kısa süre önce ABD'li senatörlerle bir araya geldi.