ABD Senatosu'ndan yeşil ışık: Türkiye'ye F-16 satışına izin verilecek

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Ben Cardin, İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama yaptı.

Cardin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasına bağlı olduğunu ve bu koşulun yerine gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cardin, Biden yönetiminden kendilerine resmi bildirim geldiğinde Türkiye’ye F-16 satışını onaylayacağını ifade etti.

Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili halen bazı endişelerinin olduğunu kaydeden ABD'li senatör, ancak Washington ile Ankara arasındaki görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir istikamette geliştiğini görmekten dolayı umutlu olduğunu söyledi.

İTİRAZ GELMEZSE SATIŞ GERÇEKLEŞECEK

Senato ve Temsilciler Meclisi’nin dış ilişkiler komiteleri, yabancı ülkelere silah satışına ilişkin yönetimin bildirimi gönderdiği ve satışları değerlendiren Kongre komiteleri olması sebebiyle önem taşıyor.

ABD Kongresi’nin, Türkiye'ye F-16 satılmasına ilişkin yapacağı resmi bildirimin ardından 15 günlük değerlendirme ve itiraz süresi içinde bir itiraz gelmemesi halinde satış gerçekleşmiş olacak.

İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan ilgili yasal düzenleme önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.