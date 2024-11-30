ABD siyasetinde yeni bir cephe kuruluyor

ABD’deki Latin seçmenler, 2024 seçimlerinde önemli bir rol oynayarak siyasi partilerin hedefinde yer aldı. Özellikle Donald Trump, ekonomik vaatleriyle bu seçmen grubunda daha fazla destek kazandı. Ancak uzmanlar, bu politikaların uzun vadede bu topluluğa zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Ekonomik Kaygılar ve Latin Seçmenler

Latin seçmenler arasında ekonomik kaygılar, partiler arası tercih değişiminde belirleyici oldu. Trump, sosyal güvenlik kesintilerinde vergi muafiyeti ve federal hükümetin küçültülmesi gibi politikalarıyla dikkat çekti. Ancak bu politikalar, düşük gelirli toplulukları olumsuz etkileyebilir. Ekonomist Monica Garcia-Perez’e göre, özellikle ithalata getirilen ek vergiler, düşük gelirli Latinler için yaşam maliyetini artırabilir.

Demokratların Kaybettiği Alan

Latin seçmenlerin bir kısmı, Demokratların ekonomik sorunlara yeterince çözüm üretemediğini düşünüyor. Eduardo Sanchez gibi bazı seçmenler, pandemiden sonra artan kira ve hizmet fiyatlarından şikayetçi. Sanchez, ekonomik sıkıntılardan dolayı Trump’a oy verdiğini belirtirken, Demokratların topluma değil, sadece kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyor.

PARTİ BAĞLILIĞI AZALIYOR

Latin seçmenlerin çoğu, partilere bağlılık yerine öncelikli olarak ekonomik politikaları değerlendiriyor. Latino Donor Collaborative Başkanı Ana Valdez, Demokratların bu seçmen grubunu ihmal ettiğini ve ekonomik başarılarını yeterince anlatamadığını ifade etti. Buna karşın Cumhuriyetçiler, İspanyolca reklamlar ve ekonomik kaygılara odaklanan kampanyalarıyla daha fazla yatırım yaptı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, Trump’ın vaatlerinin kısa vadeli çekicilik taşıdığına dikkat çekiyor. Ancak uzun vadede, ithalat vergilerinin enflasyonu artıracağı ve ulusal borcu büyüteceği belirtiliyor. Demokrat stratejist Carlos Odio, Trump’ın ekonomik politikalarında başarısız olması durumunda, kaybedilen Latin seçmenlerin yeniden kazanılabileceğini savunuyor.

Latin seçmenler, hızla büyüyen ve her yıl milyonlarca yeni katılımla genişleyen bir seçmen grubunu oluşturuyor. Bu nedenle, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar için önümüzdeki yıllarda daha fazla stratejik önem kazanacakları açık.