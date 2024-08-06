ABD Siyonistlerin diktatörlüğü!

İçinde HAMAS militanları vardır diye, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çetesi okulları bombalıyor, çocukları katlediyor. Ve dünya buna seyirci...

Niye? ABD ve birçok Avrupa ülkesi Siyonistler ne yapsa yeridir, diyorlar. Yoksa İsrail’in var olması mümkün mü?

İsrail, gün geçmiyor, ay geçmiyor, yıl geçmiyor ki çatışmaların içinde... Nereye kadar destek alacaklar? Ya bu ülkelerin halkı uyanır, “Siz Siyonist misiniz? Neden bizden alıp bunlara veriyorsunuz?” diye sokağa dökülürlerse ne yapacaklar?

ABD sandığınız gibi, demokrasiyle falan yönetilmiyor.

Siyonistlere en büyük destek ABD’den. Geçmişte ABD için “Yahudi İmparatorluğu” demiştim. MOSSAD uzantıları hemen sitelerinde beni mimlemişlerdi.

Şimdi daha ötesini söylüyorum:

“ABD BİR SİYONİST DİKTATÖRLÜĞÜDÜR!”

Çekirge daha ne kadar sıçrayacak? Elbette sonu gelecek. Yahudi yazar Stefan Ziweig’ın “Amok Koşucusu” hikâyesini yeri geldikçe hatırlatırım. Koşunu sonunda bitkin düşüyor ve bitiyor!

Stefan Ziweig (1881-1942) kim biliyor musunuz? Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in (1860-19049 yakınındaki isim. Ve o Herzl’e başta yaklaşmış, sonra giderek mesafeyi açmış, Siyonizmden uzak durmuştur. Hatıraları topladığı “Dünün Dünyası”nda her şeyi açık yazar.

Ariel Şaron adı hafızalardadır. Binyamin Netanyahu’nun Filistinli öldürmede yarıştığı eski başbakan. İsrail’in kuruluşundan beri eli silahlıydı. Nerede Filistinli görse tetiğe basıyordu. Şaron ta başta militanlarına şöyle diyordu:

“Hepiniz koşun. Mümkün olduğunca çok tepeyi ele geçirin. Şimdi ne ele geçirirsek hepsi bizim elimizde kalacak. Ele geçiremediğimiz her şey onlara gidecek.”

Bu sözler aynı zamanda Siyonizmin özeti. Şeron’un başka bir sözüne de geleceğiz.

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Burada size -iyi niyetli Musevîleri ayrı tutuyorum- Siyonistlerin nasıl sınırsız olduklarını, kendi sözlerinden aktaracağım.

Siyonizm bir siyasî harekettir. Yahudilerin dinî metinlerinden Tanah’ta yer alan “Siyon” kelimesine dayanır. Kudüs’ü ve bir bütün olarak İsrail’i ifade eder. Siyonizm, 19. yy’da ortaya atıldı. Hedef Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurmaktı.

Theodor Herzl, liderliğinde Filistin’e sistemli göçü hedefleyen “Aliyah” hareketi başlatılıyor. Herzl’ın “Yahudi Devleti” kitabında Siyonizmin hedefleri yer alır.

Yahudi devletin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde önemli rol oynayanların Siyonizmi nasıl anladıklarını okuyacağız. Kendilerinden başka kimseyi “insan” tanımıyorlar:

Ben Gurion (1886-1973), İsrail'in ilk başbakanı ve İsrail Devleti'nin kurucusu. Sözleri akıl alacak gibi değil:

“Neden Araplarla barış yapılmalı ki? Eğer bir Arap lider olsam, İsrail ile asla uzlaşmazdım. Bu doğal: Biz onlar (Araplar)'ın ülkesini çaldık. Şüphesiz ki, tanrı bize bunu vaat etti, fakat bundan onlar (Araplar)'a ne? Bizim tanrımız onların tanrısı değil. Biz İsrail'den geliyoruz, yani 2000 yıldan öncesinden, bu gerçek; bundan onlara ne? Anti-semitizm'e maruz kaldık; Naziler, Hitler, Auschwiztz; fakat bu onların suçu mu? Onlar sadece tek şeyi görüyorlar: Biz buraya (Filistin) geldik ve onların ülkesini çaldık. Bunu neden kabul etsinler ki? Onlar belki bir iki nesillik bir zaman diliminde bunu unutacaklar; fakat şu an için hiçbir şansları yok. Bunun için, çok basit bir şekilde; biz güçlü kalmalı ve güçlü bir ordu temin etmek zorundayız. Tüm politikamız işte budur. Aksi halde, Araplar bizi yok ederler.”

İsrail’in kadın başbakanı Golda Meir (1898-1978): “Filistin Halkı diye bir şey yok. Güya, gelmişiz, onları dışarı atmışız ve ülkelerini çalmışız; yok böyle bir şey. Onlar zaten hiç var olmadılar ki.”

Filistinli lider Yaser Arafat’la masaya oturup antlaşma yaptı diye bir Siyonist tarafından öldürülen İsrail Başbakanı İzhak Rabin (1922-1995): “Dolaşıyorduk ve Ben Gurion da bize eşlik ediyordu. Allon B.Gurion'a sorusunu tekrarladı: Şu Filistin nüfusunun çaresine nasıl bakılacak? Ben Gurion elleriyle işaret ederek, ‘Sürün onları!’ dedi.”

İsrail Başbakanı Menahem Begin (1913-1992): “[Filistinliler] iki ayakları üzerinde yürüyen hayvanlardır.”

İsrail Başbakanı İzhak Şamir (1915-2012): “İsrail topraklarına yerleşme Siyonizm'in ruhudur. Yerleşmeden Siyonizm'i gerçekleştiremeyiz.”

İsrail Başbakanı Ariel Sharon (1928-2014): “Zamanla unutulmuş bir dizi mutlak gerçekleri, açık bir şekilde ve cesaretle, kamuoyuna açıklamaları İsrail liderlerinin vazifesidir. Bunlardan en başta geleni, Arapları tahliye ve topraklarını istimlak etmeksizin Siyonizm, Kolonizasyon ya da Yahudi Devleti olmaz.”

(Kaynak: Muhammad Ömer Faruk, “Einstein, Siyonizm ve İsrail: Doğrudan Bağlantı Kurma”, Yenifikir, S. 11, Temmuz-Aralık 2013, s. 111)

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Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyonist diktatörlük çökmeden dünya asla selâmete ermeyecektir.