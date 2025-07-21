ABD Suriye Özel Temsilcisinden Türkiye'yi ilgilendiren açıklama: Güçlü ulus devletler, İsrail için tehdittir

İsrail’in Suriye saldırılarında ABD’nin herhangi bir rolünün olmadığını belirten Barrack, “ABD’ye ne soruldu ne de karar sürecine katıldı. İsrail’in kendini savunma olarak gördüğü konularda bizim bir sorumluluğumuz yoktur” dedi.

Saldırının “çok karışık yeni bir dönemi başlattığını” ve “çok yanlış bir zamanda” gerçekleştiğini vurgulayan Barrack, İsrail’in Suriye’yi güçlü ve merkezi bir devlet olarak görmek istemediğini ifade etti.

“Güçlü ulus devletler bir tehdittir” diyen Barrack, “Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür. İsrail, Suriye gibi ülkeleri parçalanmış ve bölünmüş şekilde görmeyi tercih eder” şeklinde konuştu.

Barrack ayrıca, “Bence tüm azınlık toplulukları, birlikte ve merkezi olarak daha iyi olacağımızı söyleyecek kadar akıllılar” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Türkiye’nin Suriye’ye savunma yardımı teklifine nasıl yaklaştığı sorusunu da yanıtlayan Barrack, “ABD’nin Suriye ve Türkiye arasında bir savunma anlaşması olasılığı konusunda bir pozisyonu yok” dedi.

Barrack, sözlerini “Çevresindeki ülkelere ne yapacaklarını söylemek, ne ABD’nin işi ne de çıkarı” diyerek tamamladı.