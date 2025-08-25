ABD Suriye’de özerkliğe yeşil ışık yaktı: Tartışmalara neden olacak sözler geldi

ABD yönetimi, Suriye’de son aylarda azınlıklar ile hükümet güçlerinin çatışması üzerine pozisyonunu gözden geçiriyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın “ülkeyi güçlü bir merkez etrafında birleştirme” çabalarına destek veren ABD’nin Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Süveyda’daki olayların ardından yeni bir yaklaşımın sinyalini verdi.

Barrack, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir federasyon değil ama onun biraz altında, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı düşünülmeli” dedi.

Bu çıkış, Şam merkezli güçlü devlet vizyonuna yönelik uluslararası alandaki en ciddi çekince olarak yorumlandı.

MEZHEP TEMELLİ ÇATIŞMALAR

Suriye’nin farklı bölgelerinde son aylarda yaşanan mezhep temelli çatışmalar, azınlık topluluklarda büyük bir güvensizlik yarattı.

Geçtiğimiz ay Dürzi çoğunluklu Süveyda’da, devlet güçleriyle bağlantılı savaşçıların da karıştığı olaylarda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Mart ayında ise Alevilerin yoğun yaşadığı sahil bölgelerinde hükümet güçleri ile silahlı grupların çatışmalarında en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi.

Art arda gelen çatışmalar, yerel topluluklarda özerklik ya da ademi merkeziyetçilik taleplerini daha yüksek sesle gündeme getirdi.

YPG/SDG İLE ŞAM ARASINDA TIKANIKLIK

Suriye’nin doğusunda geniş alanları kontrol eden terör örgütü YPG/SDG ile hükümet arasındaki gerilim de tırmandı.

Taraflar arasında kurumların Suriye devletine entegrasyonu için varılan anlaşma, özerkliğin kapsamı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi.

Barrack, “Sanırım herkes daha makul bir yol bulmamız gerektiğini söylüyor” ifadeleriyle mevcut merkeziyetçi modelin sürdürülemez olduğunu vurguladı.

ABD’nin bu yeni yaklaşımı, Suriye’de dengeleri değiştirebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.