ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Beni göreve Tanrı seçti

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin Başkanlığına seçilen Mike Johnson’ın kürsüden söylediği sözler gündem oldu. Johnson, kendisini başkanlık görevine Tanrı’nın getirdiğini söyledi.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Beni göreve Tanrı seçti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan oylamayı Mike Johnson kazandı. Cumhuriyetçi aday Johnson, 220 oy alarak seçildi. Meclis'te 212 sandalyeye sahip Demokratlardan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries ise 209 oy aldı.

“BENİ GÖREVE TANRI SEÇTİ” DEDİ

Johnson, seçin ardından yaptığı konuşmada ise dikkat çeken sözler söyledi. Muhafazakar kimliği ile bilinen Johnson, kendisini göreve Tanrı’nın getirdiğini söyledi. İncil’den referans vererek konuşan Johnson şunları söyledi:

“Kutsal metinlerin ve İncil'in çok açık olduğuna inanıyorum. Her birinizin, hepimizin mevkisini yükselten Tanrı'dır. Tanrı buyurdu ve zamanın bu özel anına getirilmemizi sağladı. Böyle inanıyorum.”

İLK İŞİ İSRAİL YANLISI TASARIYI OYLAMAYA SUNMAK OLDU

Johnson'ın ilk günündeki ilk icraatı, İsrail'e desteğin beyan edildiği karar tasarısını oylamaya sunmak oldu.

Tasarı, 10 üyenin "hayır" oyuna karşı, 412 üyenin "evet" oyuyla kabul edildi. Kabul edilen tasarıda, Temsilciler Meclisi'nin, "Hamas saldırıları karşısında İsrail'e desteği beyan ediliyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Gazze ağır bombardıman altında Dünya
Gazze ağır bombardıman altında
Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Gündem
Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti
İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa Spor
İstanbul derbisinde kazanan Kasımpaşa
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi Gündem
Ürdün'de İsrail Büyükelçiliği'ne yürümek isteyenlere polis müdahalesi
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...' Gündem
Kılıçdaroğlu’ndan Gazze çağrısı, 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu Spor
Yok artık Zehra Güneş. Fotoğraflarını görenlerin nutku tutuldu
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor" Gündem
Gazze bombardıman altında: "Bombalama bir an bile durmuyor"