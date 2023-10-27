ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Beni göreve Tanrı seçti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı için yapılan oylamayı Mike Johnson kazandı. Cumhuriyetçi aday Johnson, 220 oy alarak seçildi. Meclis'te 212 sandalyeye sahip Demokratlardan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries ise 209 oy aldı.

“BENİ GÖREVE TANRI SEÇTİ” DEDİ

Johnson, seçin ardından yaptığı konuşmada ise dikkat çeken sözler söyledi. Muhafazakar kimliği ile bilinen Johnson, kendisini göreve Tanrı’nın getirdiğini söyledi. İncil’den referans vererek konuşan Johnson şunları söyledi:

“Kutsal metinlerin ve İncil'in çok açık olduğuna inanıyorum. Her birinizin, hepimizin mevkisini yükselten Tanrı'dır. Tanrı buyurdu ve zamanın bu özel anına getirilmemizi sağladı. Böyle inanıyorum.”

İLK İŞİ İSRAİL YANLISI TASARIYI OYLAMAYA SUNMAK OLDU

Johnson'ın ilk günündeki ilk icraatı, İsrail'e desteğin beyan edildiği karar tasarısını oylamaya sunmak oldu.

Tasarı, 10 üyenin "hayır" oyuna karşı, 412 üyenin "evet" oyuyla kabul edildi. Kabul edilen tasarıda, Temsilciler Meclisi'nin, "Hamas saldırıları karşısında İsrail'e desteği beyan ediliyor.