ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatına yönelik soruşturma başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, medikal cihazlar ve koruyucu malzemelere yönelik inceleme, cerrahi maskeler, N95 maskeleri, eldivenler, önlükler, şırıngalar, iğneler, infüzyon pompaları, bistüriler, anestezi cihazları, gazlı bezler, dikiş materyalleri gibi ürünleri kapsıyor.

Kalp pilleri, insülin pompaları, stentler, kalp kapakları, işitme aygıtları, ortopedik aparatlar, X-ray cihazları ve diğer radyasyon makineleri de inceleme kapsamındaki medikal cihazlar arasında bulunuyor.

Robotik ve endüstriyel makinelerin ithaline ilişkin soruşturmayla da bu ürünlerin ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki tesirlerinin belirlenmesi hedefleniyor.