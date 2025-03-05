ABD Ticaret Bakanı'nın açıklamaları borsayı yükseltti

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ticaret Bakanı'nın açıklamaları borsayı yükseltti

ABD borsa vadeli işlemleri, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in gümrük vergileri konusunda açıklamalarının ardından yükseldi. Yatırımcılar, Trump’ın Kongre’ye yapacağı konuşmayı bekliyor.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki gümrük vergileri konusunda bir uzlaşının olabileceğine dair yaptığı açıklamalar, Çarşamba günü ABD borsa vadeli işlemlerinin yükselmesine yol açtı. Başkan Trump’ın Kanada ve Meksika’dan gelen mallara uyguladığı %25 gümrük vergileri ve Çin’den yapılan ithalatlara eklenen %10’luk vergi, Salı günü yürürlüğe girmesinin ardından, söz konusu ülkelerden karşılıklı yaptırımlar geldi. Bu durum, ekonomik büyümeyi engelleyebilecek küresel bir ticaret savaşının tırmanması endişelerini artırdı.

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Salı günü gerçekleşen normal işlemde Dow Endeksi %1,55, S&P 500 %1,22 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,35 değer kaybetti. S&P 500’ün 11 sektöründen 10’u düşüş gösterirken, finans, sanayi ve temel tüketim malları sektörleri en büyük kayıpları yaşadı. Buna karşın, teknoloji sektörü piyasanın geneline göre daha iyi performans gösterdi; çip üreticileri ve kripto para hisselerindeki güçlü yükselişler sektörü destekledi. Yatırımcılar, şimdi gözlerini Trump’ın Kongre’ye yapacağı konuşmaya çevirmiş durumda ve ABD ticaret politikasının geleceğiyle ilgili ipuçları bekliyorlar.

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