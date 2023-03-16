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ABD, TikTok'un yasaklanması için şirkete baskı yapıyor iddiası

ABD, ByteDance’in TikTok’u satmasını istediğini söyledi. Ülkenin bu uygulamadığı istemediği açıkca belirtilirken bu konuda şirkete baskı yaptığı belirtildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:21
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ABD: TikTok yasaklansın

ABD, TikTok'un yasaklanması için şirkete baskı yapıyor iddiası
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Gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için ABD yeniden harekete geçti.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çin ile ilgili veri güvenliği endişeleri nedeniyle uygulamanın Android ve iOS'tan kaldırılması için talepte bulunmuştu.

ABD: TİKTOK SATILSIN

The Wall Street Journal’ın haberine göre; TikTok CEO’su çok yakında ABD Kongresi’nde ifade verecek. Biden yönetimi, TikTok’un çatı şirketi ByteDance’in uygulamayı satması için baskı kuruyor.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, TikTok’un ABD’de yasaklanabileceği söyleniyor.

ABD, ByteDance’in elini zorlamak için daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. ABD eski başkanı Donald Trump, TikTok’un satışını istemiş, ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştı.

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