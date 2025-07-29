ABD toptan stoklarında beklenmedik artış: Piyasa tahminleri aşıldı

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ön verilere göre, Haziran 2025’te toptan stoklar, Mayıs ayındaki yüzde 0.3’lük düşüşün ardından yüzde 0.2 oranında artarak 907.7 milyar dolara ulaştı. Ekonomistler, Mayıs için yüzde 0.1 oranında bir azalma beklerken, gerçekleşen bu yükseliş piyasalarda olumlu karşılandı. Dayanıklı tüketim mallarının stokları önceki ay yaşanan yüzde 0.7’lik kaybın ardından yüzde 0.1 arttı. Dayanıksız tüketim mallarının stokları ise Mayıs’ta yüzde 0.6 artıştan sonra Haziran’da yüzde 0.3’lük bir artış kaydetti.

Bir yıl karşılaştırması yapıldığında ise Haziran 2025 toptan stokları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.5 artış gösterdi. Bu gelişme, üretim ve ticaret sektörlerinde devam eden toparlanmanın işareti olarak yorumlanıyor. Stoklardaki bu hareket, tüketici talebinin ve üretim süreçlerinin ivme kazandığına dair sinyal veriyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Toptan stoklardaki bu beklenmedik artış, ABD ekonomisinin özellikle imalat sektöründe hafif bir canlılık yakaladığını ortaya koyuyor. Ticaret Bakanlığı’nın verileri, tedarik zincirindeki sorunların hafiflediğine ve üretimin yavaş da olsa yeniden hız kazandığına işaret ediyor. Uzmanlar, stok artışının önümüzdeki aylarda ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ancak global ekonomik riskler ve dış ticaret dengeleri nedeniyle gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Toptan stokların izlenmesi, ekonominin genel sağlığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bu veriler ışığında, firmaların gelecekteki talebi karşılamak üzere stoklarını artırdığı, böylece hem üretim planlamasında esneklik sağladığı görülüyor. ABD ekonomisindeki bu gelişmeler, Türkiye gibi dış ticaret bağımlılığı yüksek ülkeler için de dolaylı etkiler yaratabilir.