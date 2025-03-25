ABD: Türkiye’de iyi şeyler olacak!

Siyasi olaylarda kronolojiye de bakmak gerekir! Birbirini takip eden olayların hangi sıralama ile meydana geldiği, daha doğrusu meydana getirildiği önemlidir. Eski ABD başkanlarından Franklin D. Roosevelt’in “Siyasette hiçbir şey tesadüf değildir. Bir şey vuku buluyorsa, o şeyin önceden planlandığından emin olabilirsiniz.” sözünü de unutmamak gerekir...

***

Son günlerde sahneye konulan siyasi olaylara ve tarihlerine bakalım...

16 Mart 2025:

T.C. İletişim Başkanlığı, bir açıklama yaptı ve "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." duyurusunda bulundu. Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’nin de görüşmeyle ilgili açılamasında ise şu bilgiler verildi:

“Görüşmede Başkan Trump, başta terörün her çeşidiyle mücadele ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi olmak üzere, ABD ile Türkiye arasındaki strateji ortaklığı bir kez daha teyit etmiştir.

Daha önceki politikamızla da tutarlı bir şekilde Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Suriye’de sahalardaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka’daki savaşın tamamlandığı, IŞİD’in bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlendiği konularında bilgilendirmiştir.

Liderler aynı zamanda, ABD’den askeri ekipman alımını da görüşmüşlerdir."

***

18-19 Mart 2025:

Türkiye'de 19 Mart başlamışken, ABD derin devletinin düşünce kuruluşu Rand'ın kadrolu Avrupa analisti Rebecca Lucas'ın “Türkiye’ye yönelmek” başlıklı yazısı 18 Mart 2025 tarihiyle yayınlandı. Yazıda AB ülkelerine özetle “Siz Türkiye’de demokrasinin rafa kaldırılmasına bakmayın. Türkiye ile askeri işbirliği kurun, Türkiye’nin sayısal olarak üstün olan askeri gücünü kullanın... Bu, Rusya’ya karşı ABD ve NATO’nun çıkarlarına da uygundur.” denildi.

19 Mart 2025:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah 06.00'da gözaltına alındı.

***

22 Mart 2025: ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın internet programına konuk olarak dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Carlson'ın Türkiye konusundaki görüşlerini sorması üzerine Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesini "muhteşem" ve "dönüşümsel" olarak nitelendirdi.

Witkoff, Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack'ın "olağanüstü iş" yapmasını beklediklerini kaydetti.

Witkoff, "Bence Başkan'ın Erdoğan ile bir ilişkisi var ve bu önemli olacak. Bence iyi şeyler geliyor. Şu anda o görüşmenin sonucu olarak Türkiye'den çok fazla olumlu haber geliyor. Bence önümüzdeki günlerde bunu haberlerde göreceksiniz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin olumlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın saygı duyduğu liderlerden birisi. Bunu da telefon görüşmesinde açıkça ortaya koydu zaten." dedi.

23 Mart 2025:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği hâkimlikçe tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

***

Kronoloji böyle... Bu sıralamanın tesadüf olma ihtimali sıfırdır.

İmamoğlu, artık delikanlı olan bir çocuğun “Her şey güzel olacak” sözünü slogan yapmıştı. Şimdi de Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Türkiye’den çok fazla olumlu haber geliyor. İyi şeyler olacak” diyor. Yani Witkoff, Türkiye’de ne gibi olaylar olacağını biliyor...

Bilmese “iyi” der miydi?

Tabii ABD için iyi olan şey, Türkiye için hiçbir zaman iyi olmadı!