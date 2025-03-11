ABD Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD Ukrayna'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

ABD, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi.

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

"TOP ARTIK RUSYA'DA"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini Cidde'deki toplantıda temsil edeceğini ifade etmişti.

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