4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolar askeri yardım gönderecek

ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolar askeri yardım gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 400 milyon dolar daha askeri yardım göndereceğini açıkladı. ABD, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 18,2 milyar dolardan fazla silah ve ekipman yardımında bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:57
Takip Et

ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolar askeri yardım gönderecek

ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolar askeri yardım gönderecek
+
Aa
-

İHA  - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya 400 milyon dolar daha askeri yardım yapılacağını ve Almanya’da Ukrayna için tüm silah transferlerini ve askeri eğitimi denetleyecek bir güvenlik yardım merkezi kuracaklarını açıkladı.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya yapılacak yardımın, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansmanı kapsadığı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD’nin Çek Cumhuriyeti’nden gelen 45 T-72 tankının yenilenmesi için ödeme yapacağını ve HAWK hava savunma sistemleri için bazı füzelerin yenilenmesi için fon sağlayacağını söyledi. Singh, HAWK füzelerini yenileme fonlarına ek olarak, taahhüt edilen 400 milyon dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarının Sovyet döneminden kalma Çek tanklarını yenileyeceğini ve onlara "gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketleri" vereceğini söyledi.

ABD, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 18,2 milyar dolardan fazla silah ve ekipman yardımında bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
1
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
3
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
5
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
6
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
7
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
﻿Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
﻿Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
﻿Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
﻿Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
﻿Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
﻿Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
﻿Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
﻿Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
﻿Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.