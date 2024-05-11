ABD, Ukrayna'ya üç HIMARS sisteminin satışını onayladı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD, Ukrayna'ya üç HIMARS sisteminin satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, üç HIMARS sisteminin Ukrayna'ya acil satışını onayladı . Yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki anlaşma Alman hükümeti tarafından finanse edilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum olağanüstü ve acil bir hal arz ediyor. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların derhal teslim edilmesini gerektiriyor. Yoksa Rus ordularının ilerleyişini durdurmak hayal olur ve istemeyeceğimiz bir sonuçla karşılaşırız" ifadelerini kullandı.

Bakan açıklamasının devamında, ABD Ordusu stoklarında bulunan üç HIMARS sisteminin Ukrayna'ya acil satışının onaylandığını, sistemin yaklaşık 30 milyon dolarlık maliyetinin Alman hükümeti tarafından finanse edileceğini bildirdi.

Beyaz Saray daha önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık bir askeri yardım paketini onaylamıştı. Beyaz Saray'ın açıkladığı yardım paketi Patriot ve Stinger SAM'leri için füzeler, Bradley ve MRAP zırhlı personel taşıyıcıları, Javelin sistemleri ve diğer silahları içeriyor.

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