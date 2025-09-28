ABD ulusal savunma stratejisine Trump ayarı: Odak değişiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın “Önce Amerika” gündemi doğrultusunda, ulusal güvenlik stratejisinin odağını "ana vatan" ve "Batı Yarım kürenin korunmasına" kaydırıyor. Yakında yayımlanması beklenen Ulusal Savunma Stratejisi (NDS), ordunun etkinliğini artırmayı, saldırganlığı caydırmayı ve ABD sınırlarını korumayı planlıyor .

Pentagon'un yeni stratejisinde Çin ile rekabet üst düzey ulusal güvenlik çıkarı olarak kalmaya devam ediyor. Yetkililer, Çin'in özellikle Panama Kanalı çevresinde arttırdığı etkinin yeni Ulusal Savunma Stratejisi ile kırılacağını öngörüyor.

Strateji değişikliği, uyuşturucuyla mücadelede de sert bir tavrı işaret ediyor. ABD, Çin'i, Meksika'daki yasadışı fentanil üretimini besleyen kimyasalların ana kaynağı olarak ilan etmesinden sonra bu durumu ağır tarifelerle cezalandırmış, aynı kapsamda rekor seviyelere ulaşan uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığını gerekçe göstererek Kolombiya'yı "uyuşturucu kontrol yükümlülüklerini açıkça yerine getiremeyen ülkeler" listesine eklemişti. Pentagon'un yeni stratejisinde Latin Amerika ülkelerinin "çok daha ağır şekilde cezalandırılacağı" beklentisi, bölgeye dair endişeleri şimdiden arttırmış durumda.

Trump yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığını öne sürerek uluslararası karasularda gerçekleştirdiği ve en az 17 kişinin ölümüne yol açan gemi saldırıları, uluslararası hukuk çevrelerince "yargısız infaz" olarak eleştirilere neden olmuş, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro saldırıları "tiranlık göstergesi" olarak nitelendirerek, Trump hakkında cezai soruşturma başlatılması çağrısında bulunmıştu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Petro'nun Birleşmiş Milletler ziyareti sırasında ABD askerlerine itaatsizlik çağrısı yapmasının ardından vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.