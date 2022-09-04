4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün ve diğer 28 ülke ile iki hafta sürecek bir askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 23:10
Takip Et

ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı

ABD Ürdün’de askeri tatbikat başlattı
+
Aa
-

CENTCOM'un internet sayfasında yer alan açıklamada, "ABD, Ürdün ve diğer 28 ülke, bugün Ürdün'de iki haftalık 'Eager Lion' tatbikatını başlattı. 4-15 Eylül arası düzenlenecek uygulama, bölgedeki en büyük askeri tatbikatlardan birini temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikatın, "ortak ülkeler arasında askeri uzmanlık alışverişi yapmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek" amacını taşıdığı belirtildi.

Bu sene 10'uncusu düzenlenen askeri tatbikatın, "uzun menzilli bombardıman, hayali düşmanlardan gelen siber tehditlere karşı savunma, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon, terörle mücadele becerilerinin geliştirilmesi, entegre hava ve füze savunma senkronizasyonu, deniz ve sınır güvenliği için gelişmiş yeterlilikler, afet müdahalesi ve insani yardım" gibi başlıkları içerdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 2021'de Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen çok taraflı eğitim tatbikatında, ABD'nin 1700 ve Ürdün'ün 2 bin 200 silahlı kuvvetler üyesinin yanında diğer 28 ülkenin 591 koalisyon personelinin katılımcı veya gözlemci olarak yer aldığı kaydedildi.

Tatbikat, ABD Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki en güçlü ve güvenilir ortaklarından Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile ABD askeri ilişkisinin en önemli olayı olarak kabul ediliyor.

Bu arada, açıklamada ABD, Tatbikat ve Eğitim Direktörü General Steven J. De Milliano'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Eager Lion, kolay zaferler veya hızlı kazançlar sunmayan karmaşık ortamlarda faaliyet gösteren ortaklıklara ve duyarlı ortak güçlere bağlılığımızı gösteren çok yönlü bir olaydır."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
2
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
3
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
4
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
5
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
7
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Pakistan'da muson yağmurları 1314 can aldı
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Serinlemek için gölete giren 2 kardeş boğuldu
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Son dakika haberi: Letonya açıklarında özel jet düştü
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Cami tuvaletinde ölü bulundu
﻿Serinlemek için denize girdi cesedi 5 kilometre ötede bulundu
﻿Serinlemek için denize girdi cesedi 5 kilometre ötede bulundu
﻿Serinlemek için denize girdi cesedi 5 kilometre ötede bulundu
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Hatay'da trafik kazası: 1 ölü
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Kazakistan’da devam eden orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Otomobille husumetlisinin önünü kesip pompalı ile ateş açtı: 1 ölü
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Olmadı ama sizinle gurur duyuyoruz Filenin Efeleri
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
﻿Macar rakibinden Trabzonspor'a 6-0'lık gözdağı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.