ABD uyuşturucu karteli Sinaloa'ya nefes aldırmıyor

Kaynak: AA
ABD'den uyuşturucu karteli Sinaloa'nın "Los Mayos" koluna yaptırım. Yaptırım uygulananlar arasında, Meksika'da iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi'nden (MORENA) kongre üyesi Hilda Araceli Brown da yer alıyor.

ABD, uyuşturucu karteli Sinaloa'nın "Los Mayos" kolu ve Meksika'da iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi'nden (MORENA) kongre üyesi Hilda Araceli Brown'ın da yer aldığı 5 kişi ve 15 şirkete yaptırım uygulandığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), uyuşturucu karteli Sinaloa'nın "Los Mayos" koluna, Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığını sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Los Mayos'un silahlı kanadının lideri Juan Jose Ponce Felix'in yanı sıra grupla bağlantılı 5 kişi ve 15 şirkete yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada, bunların tüm varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yaptırım uygulanan kişiler arasında, kartel üyelerinin yerel yönetimin bazı kısımlarını kontrol etmesine izin verdiği gerekçesiyle, MORENA'dan kongre üyesi Hilda Araceli Brown'ın da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD, Sinaloa kartelini, "yılda 100 bin Amerikalının ölümüne neden olan" sentetik uyuşturucunun önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

