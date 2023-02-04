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ABD üzerindeki Çin 'casus balonu' düşürüldü

ABD semalarındaki Çin "casus balonu" Amerikan ordusunca Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 23:27
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ABD üzerindeki Çin 'casus balonu' düşürüldü

ABD üzerindeki Çin 'casus balonu' düşürüldü
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ABD'de geçtiğimiz günlerde görülen ve ABD vatandaşları tarafından ne olduğu anlaşılamayan Çin 'casus balonu' gündemi sarsmıştı.

'Casus balon' düşürüldü

ABD'den gelen bilgiye göre balon, Atlantik okyanusu üzerinde düşürülerek etkisiz hale getirildi.

Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD semalarında görülen Çin'e ait olduğu belirlenen balon sebebiyle Pekin ziyaretini ertelemişti.

Biden, balonun düşürülmesine onay verdi

ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu krizi sürerken, isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki ABD'li yetkili Başkan Joe Biden'ın Çin'e ait casus balonun düşürülmesine onay verdiğini söyledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş ve gelişleri durdurduğunu duyurmuş, ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti.

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