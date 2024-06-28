ABD vatandaşları tercihini yaptı

ABD Başkanı Biden ve eski Başkan Trump, CNN'in Atlanta'daki stüdyosunda gerçekleşen ilk canlı yayın tartışmasında karşı karşıya geldi. CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan ankete göre, katılımcılar Biden ve Trump'ın çeşitli konularda sergiledikleri performansları değerlendirdi.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %67'si Trump'ın, %33'ü ise Biden'ın daha iyi bir performans sergilediğini düşündü. Ancak tartışma öncesi anketinde katılımcıların %55'i Trump'ın, %45'i ise Biden'ın daha iyi bir performans göstereceği tahmininde bulunmuştu.

Programı izleyen katılımcıların %81'i, canlı yayın sonrasında başkanlık tercihlerinin değişmediğini belirtirken, %14'ü tercihlerini gözden geçirdiklerini ancak sonuçta fikirlerinin değişmediğini ifade etti. Katılımcıların %5'i ise Biden ve Trump'ın tartışmasının tercihlerini değiştirdiğini belirtti.

Bu canlı yayın, seçmenler arasında geniş bir yankı uyandırdı ve seçimler öncesi politik atmosferi etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu görülüyor.