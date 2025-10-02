ABD ve Çin arasında büyük kriz! 26 yıldır böylesi yaşanmadı

Dünyanın en büyük soya fasulyesi alıcısı olan Çin, küresel piyasalar üzerindeki etkisini en büyük rakini ABD üzerinde test etmeye başladı. Trump'ın tarifelerine karşılık müzakere dönemi boyunca soya fasülyesi alımını durduran Çin, büyük krize neden oldu.

ABD'li çiftçiler en büyük pazarın kapıyı kapatması karşısında isyan bayrağını çekerken, bu konuda harekete geçmesi için Cumhuriyetçilerin baskısı ile karşılaşan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile yüzleşeceğini söyledi.

SOYA FASULYESİ ÖNEMLİ BİR TARTIŞMA KONUSU OLACAK

Trump, bu ayın sonlarında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde Xi ile görüşeceğini belirterek, "Dört hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşeceğim ve soya fasulyesi önemli bir tartışma konusu olacak. Ülkemizdeki soya fasulyesi çiftçileri, Çin'in yalnızca 'müzakere' amacıyla alım yapmaması nedeniyle zarar görüyor "dedi.

Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, çifçilere gümrük vergilerinden kazandıkları para ile yardım edeceklerini söyledi. Her şeyin yoluna gireceğini ve çiftçilerin birer vatansever olduğunu kaydeden Trump, çiftçileri asla yalnız bırakmayacağını belirterek, Joe Biden döneminde, Çin'in soya fasulyesi de dahil ABD'den milyarlarca dolarlık tarım ürünü almayı taahhüt ettiği anlaşmanın uygulanmadığını belirtti.

26 YILDIR BİR İLK

Geçtiğimiz yıl ABD, Çin'in soya fasulyesi ithalatının beşte birini, yani 12 milyar dolardan fazla bir değeri karşılamış ve toplam ABD soya ihracat değerinin yarısından fazlasını oluşturmuştu.

Ancak iki ülke arasındaki ticaret geriliminin ardından müzakereler devam ederken Çin 18 Eylül'de alımları tamamen durdu. ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre tek bir siparişin bile gelmediği bu bu durum 1999'dan bu yana bir ilk olarak kayıtlara geçti.