ABD ve Filipinler ortak hava tatbikatı için gün sayıyor

Filipinler Hava Kuvvetleri PAF, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Pampanga'daki Clark Hava Üssü'nde Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Hava Kuvvetleri PACAF ile "Cope Thunder" ortak hava muharebe tatbikatını başlatıyor. Bu önemli tatbikat, iki müttefik ülke arasındaki savunma işbirliğini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor.

HEDEFTE NE VAR?

PAF Komutanı Korgeneral Arthur Cordura ve ABD PACAF'ı temsilen Yarbay Bryan Mussler'in katılımıyla gerçekleşecek törenle başlayacak olan "Cope Thunder 25-2", iki hava kuvvetinin operasyonel yeteneklerini ve hazır bulunuşluklarını geliştirmeyi hedefliyor. PAF Sözcüsü Albay Ma. Consuelo Castillo, tatbikatın hava operasyonları, afet müdahalesi ve diğer kara ve idame operasyonlarında ortak eğitim ve en iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla gerçekleşeceğini belirtti. Castillo ayrıca, tatbikatın Filipinler Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çabalarına da katkı sağlayacağını, Filipinli pilotların müttefiklerinin daha gelişmiş teknolojileriyle tanışma fırsatı bulacaklarını vurguladı.

FİLİPİNLER-ABD SAVUNMA ORTAKLIĞI GÜÇLENİYOR

Albay Castillo, "Bu tatbikat, Filipinler-ABD savunma ortaklığını güçlendirerek Hint-Pasifik'teki bölgesel istikrar ve güvenliğe önemli katkıda bulunuyor. Askeri hazır bulunuşluğu pekiştiriyor, savunma bağlarını sağlamlaştırıyor ve müttefik uluslarla ortak öğrenmeyi ve işbirliğini teşvik ediyor" diye ekledi. "Cope Thunder", Filipinli ve Amerikalı pilotların savunma ve saldırı manevralarında yer alarak becerilerini keskinleştirdiği ve muharebe hazır bulunuşluklarını artırdığı, karşılıklı öğrenmeyi ve birlikte çalışabilirliği vurgulayan ikili bir askeri tatbikat olma özelliği taşıyor.

UZUN BİR ARADAN SONRA YENİDEN CANLANAN GELENEK

"Cope Thunder" tatbikatı, 30 yılı aşkın bir aranın ardından PAF ve PACAF tarafından 2023'te yeniden başlatıldı. İlk kez 1976'da Filipinler'de başlayan bu tatbikat, yakındaki Pinatubo Dağı'nın patlaması nedeniyle 1991'de Clark ve Subic Körfezi'ndeki askeri üslerin kapanmasının ardından durdurulmuştu. Takip eden yıl, tatbikat Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'ne taşınarak "Red Flag Alaska" olarak yeniden adlandırıldı. Bu, 2025 yılının ikinci "Cope Thunder" tatbikatı olacak. İlk tatbikat, 7 Nisan 2025'te yaklaşık bin askeri personelin katılımıyla gerçekleşmişti. Bu tatbikatta FA-50PH savaş jetleri, A-29B Super Tucano hafif saldırı uçakları, Sikorsky S-76 A genel maksat helikopterleri, S70i Blackhawk helikopterleri ve F-16 savaş jetleri gibi çeşitli hava araçları kullanıldı.