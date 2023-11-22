ABD ve Filipinlerden Çin'e gözdağı

Filipinler ile ABD, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz ve hava devriyesi gerçekleştirdi.

KAYNAK: AA
ABD ve Filipinlerden Çin'e gözdağı

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, X sosyal medya platformundan, Güney Çin Denizi'nde ABD ile ortak devriyeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marcos, "Filipinler Silahlı Kuvvetleri ile ABD arasında ortak deniz ve hava devriyeleri başladı." ifadesini kullandı.

Bu ortak girişimle bölgesel güvenliğin ve ABD ile işbirliğinin artırılmasının amaçlandığını vurgulayan Marcos, uygulamanın 23 Kasım'a kadar süreceğini bildirdi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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