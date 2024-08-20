ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

Kaynak: Haber Merkezi
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

ABD ve Güney Kore'ye ait 200'den fazla savaş uçağının hafta boyunca Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tatbikat yapacakları bildirildi.

Güney Kore Hava Kuvvetlerinin bugün yaptığı açıklamada 200’den fazla Güney Kore ve ABD savaş uçağının hafta boyunca 24 saat uçuş yapacakları ve bunun müttefikler arasında yapılan eğitim uçuşları arasında en fazla sortinin olacağı ifade edildi.

Yapılan ve yapılacak olan devriye uçuşlarının sahte düşman uçağının engellenmesi ve seyir füzesi savunmasını içeren simüle edilmiş tatbikatlar kapsamında olduğu belirtildi. ABD Güney Kore’de hazli hazırda Kuzey Kore’ye karşı savunma için 28.500 asker konuşlandırmış vaziyette.

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Kuzey Kore’de halen 1950’lerde hizmete giren Sovyet MiG savaş uçaklarının olduğu kaydedilirken Pyongyang’ın uzun menzilli balistik füze ve nükleer programlarında önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor.

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