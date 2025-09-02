ABD ve Hindistan’dan 1 milyar dolarlık teknoloji işbirliği

ABD ve Hindistan’dan sekiz önde gelen risk sermayesi ve özel sermaye şirketi, Hindistan merkezli derin teknoloji startuplarını desteklemek amacıyla alışılmadık bir ittifak kurdu. Accel, Blume Ventures, Celesta Capital ve Premji Invest gibi isimlerin yer aldığı bu koalisyon, önümüzdeki on yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla sermaye taahhüt ederek iki ülke arasındaki teknoloji bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Hindistan’daki girişimlerin daha çok yiyecek dağıtımına odaklandığını, Çinli firmaların aksine yenilikçi olmadıklarını belirtmişti. Yatırımcılar ve girişimciler ise Hindistan’da derin teknoloji girişimlerinin finansmana ulaşmakta zorlandığını vurgulamıştı. Yeni kurulan ittifak, uzun vadeli özel sermayeyi bu alana kanalize ederek bu eksikliği gidermeyi hedefliyor.

İTTİFAKIN YAPISI VE AMAÇLARI

“India Deep Tech Investment Alliance” adı verilen oluşum, Celesta Capital, Accel, Blume Ventures, Gaja Capital, Ideaspring Capital, Premji Invest, Tenacity Ventures ve Venture Catalysts’i bir araya getiriyor. Üyeler, önümüzdeki 5–10 yıl boyunca Hindistan merkezli derin teknoloji startuplarına yatırım yapmayı taahhüt etti. Hindistan hükümeti ise bu yıl ulusal bütçede açıkladığı 11 milyar dolarlık Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon (RDI) programı ile derin teknoloji Ar-Ge’sini teşvik ediyor.

Yatırımın yanında, ittifak üyeleri startuplara mentorluk ve iş ağı erişimi sağlayacak. Ayrıca, üyeler portföylerindeki şirketlerin Hindistan pazarına açılmasına da destek olacak. Celesta Capital yönetici ortağı Arun Kumar, ittifakın kritik ve yükselen teknolojilere odaklanarak iki ülkenin stratejik çıkarlarıyla uyumlu olduğunu belirtti.

STRATEJİK ÖNEMİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ

İttifak, yapay zekâ, yarı iletken, uzay, kuantum, robotik, biyoteknoloji, enerji ve iklim teknolojileri gibi temel alanlarda Hindistan’ı bir merkez olarak konumlandırmayı hedefliyor. Celesta Capital’in kurucu ortağı Sriram Vishwanathan, Hindistan’ın yalnızca yerel girişimler için değil, ABD’deki şirketlerin Hindistan pazarına açılması için de cazip bir alan olduğunu vurguladı.

İttifak, erken aşama startuplara odaklanacak ve geç aşama yatırımlardan kaçınacak. Üyeler ayrıca, hükümetle koordineli olarak politika ve teşvikler konusunda görüş alışverişinde bulunacak. Anand Daniel (Accel), “Önümüzdeki on yıl boyunca startuplar Hindistan’da üretip dünya çapında yenilikçi çözümler sunacak. Bu süreçte azim, yetenek, politika niyeti ve sabırlı sermaye en büyük destekçimiz olacak” dedi.