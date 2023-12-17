ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü
Yemen'deki Husi isyancılara ait 15 saldırı uçağının Kızıldeniz'de bulunan ABD ve İngiltere donanması tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Yemen'deki Husi isyancılar, İsrail-Hamas savaşının yayılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, dünyanın en yoğun nakliye rotalarından biri olan Kızıldeniz'deki gemilere bir dizi saldırı düzenledi ve İsrail'i hedef alan insansız hava araçları ve füzeler fırlattı.

Bu durum karşısında ABD ve İngiltere donanmalarına ait savaş gemileri, Husilerin yönettiği İHA’ları düşürdüklerini açıkladılar.

ABD Merkez Komutanlığı, USS Carney destroyerinin 14 insansız hava sistemini başarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklarken, İngiliz donanmasına ait bir savaş gemisinin de bir İHA’yı düşürdüğü açıklandı.

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