ABD ve İngiltere'den Yemen'de ortak askeri operasyon

İngiltere Savunma Bakanlığı, dün İngiliz askeri kuvvetlerinin ABD ordusuyla birlikte Yemen'de Husilere ait bir hedefe yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. ABD’den ise, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakanlık açıklamasına göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoon FGR4 savaş uçakları, Voyager tankerlerinin havadan yakıt ikmali desteğiyle, Yemen’in başkenti Sana yakınlarında Husiler tarafından insansız hava aracı (İHA) üretimi için kullanılan sıralı olan binaları bombaladı.

ABD ordusundan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce, Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalı, Sana eyaletinde Beni Matar, Beni Haşiş, El-Husn ve Hamdan bölgelerinde çok sayıda hava saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Haberde, Beni Haşiş bölgesindeki El Dalia mahallesinde çok sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.

ABD, geçen aydan bu yana, ülkenin büyük bölümünü kontrol eden Husilerin Kızıldeniz’den geçen İsrail bağlantılı gemilere yönelik saldırılara yeniden başlama tehdidinde bulunmasının ardından, Yemen’i neredeyse her gün bombalıyor. Buna göre ABD ordusu, mart ayından bu yana Yemen'de “Binden fazla hedefin vurulduğunu, bu saldırılarda, Husi savaşçıları ve liderlerinin, özellikle üst düzey füze ve İHA yetkililerinin öldürüldüğünü ve Husilerin yeteneklerinin zayıflatıldığını” açıkladı.

Ancak Husiler, ABD’nin saldırılarının sivil yerleşim yerlerini ve altyapıyı hedef aldığını, çok sayıda çocuk ve kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Husiler, ABD birliklerinin, 27 Nisan Pazar günü kuzeydeki Saada vilayetinde Afrikalı göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezini bombaladığını ve en az 68 kişinin öldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada ise, saldırıda ölenlerin göçmenler olduğunu doğruladı.