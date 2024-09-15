ABD ve Irak’tan IŞİD’e operasyon

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı güçleri ve Irak Güvenlik Güçleri 29 Ağustos'ta Batı Irak'ta 14 IŞİD militanının öldürülmesiyle sonuçlanan ortak bir baskın düzenledi.

SALDIRI KABİLİYETİNİ BOZMA

Bu operasyon IŞİD liderlerini hedef almış ve IŞİD’in Iraklı sivillerin yanı sıra bölgedeki ve ötesindeki ABD vatandaşlarına, müttefiklerine ve ortaklarına karşı saldırı planlama, organize etme ve yürütme kabiliyetini bozmaya ve azaltmaya hizmet etmiştir.

ASKERİ OPERASYONLARI DENETLEMEK

Saldırı sonrası devam eden değerlendirmenin bir parçası olarak CENTCOM dört IŞİD liderinin öldürüldüğünü teyit edebilir: Irak'taki tüm operasyonlardan sorumlu Ahmad Hamid Husayn Abd-al-Jalil al-Ithawi, Batı Irak'taki tüm operasyonları denetlemekten sorumlu Abu Hammam, teknik gelişmeyi denetlemekten sorumlu Abu-'Ali al-Tunisi ve Batı Irak'taki askeri operasyonları denetlemekten sorumlu Shakir Abud Ahmad al-Issawi” denildi.

IŞİD’İN KALICI OLARAK YENİLGİYE UĞRATILMASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla operasyon ile ilgili olarak, “CENTCOM, ABD'yi, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam eden IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir” dedi.