ABD ve İsrail’in ikiyüzlü tavrı ortaya çıktı: Nükleer silahlara en çok hangi ülke para harcıyor?

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler devam ederken İsrail ile artan gerginlik yerini sıcak çatışmaya bıraktı. İsrail, gece saatlerinde İran’ın nükleer ve askeri tesislerine saldırdı. Sivil yerleşim yerlerinin de etkilendiği saldırıda aralarında İran’ın üst düzey askeri yetkilileri ve bilim insanlarının da olduğu 5 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

BÜYÜK İKİYÜZLÜLÜK ORTAYA ÇIKTI

ABD ve İsrail, İran’ın nükleer güç olmaması için uğraşırken Tahran yönetiminin nükleer silah ürettiğini belirtiyordu. Ancak yapılan bir araştırma iki ülkenin büyük yalanını ortaya çıkardı. Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi’nin hazırladığı rapora göre dünyada nükleer silaha sahip 9 ülke bulunurken bu ülkeler arasında İran bulunmuyor. Raporda, nükleer silahlara sahip ülkelerin Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya, İngiltere ve ABD olduğu hatırlatıldı.

NÜKLEER SİLAHLARA EN ÇOK PARAYI HANGİ ÜLKE HARCADI?

Raporda ABD'nin, 56,8 milyar dolar ile nükleer silahlara sahip ülkelerin toplamından daha fazla para harcadığı kaydedildi.

Çin'in, 12,5 milyar dolarla ikinci en büyük harcamayı yapan ülke olurken, İngiltere de 10,4 milyar dolarlık harcamayla onu takip eden ülke oldu.

Raporda, son 5 yılda nükleer silahlara yönelik küresel harcamaların 68 milyar dolardan 100 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

Ukrayna ve Gazze'de nükleer silahlara sahip devletlerin dahil olduğu iki büyük savaşın yaşandığına işaret edilen raporda, "Hindistan ile Pakistan ve Kore Yarımadası'nda nükleer gerginliklerin tırmanmasıyla birlikte nükleer silahların çatışmada kullanılma riski, Soğuk Savaş'tan bu yana ve muhtemelen her zamankinden daha yüksek olarak kabul ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Ülkelerin, geçen yıl bu alanda 100 milyar dolardan fazla harcama yaptığı kaydedilen raporda, bunun bir önceki yıla göre yüzde 11'lik bir artışa denk geldiğine işaret edildi.

Özel sektörün, sadece 2024'te nükleer silah sözleşmelerinden en az 42,5 milyar dolar kazandığı da bildirildi.