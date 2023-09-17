ABD ve Kanadaa'yı Lee kasırgası vurdu: 1 ölü

ABD’nin Maine eyaletinde etkili olan Lee Kasırgası nedeniyle devrilen ağacın altında kalan araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, Kanada’da 120 bin kişi elektriksiz kaldı.

KAYNAK: İHA
ABD ve Kanadaa'yı Lee kasırgası vurdu: 1 ölü

ABD’nin kuzeydoğusunda Lee Kasırgası etkili oldu. Maine eyaletinde kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgar ağaçları yerinden sökerken, devrilen ağacın altında kalan aracın içindeki 1 kişi yaşamını yitirdi.

Searsport Polis Şefi Brian Lunt’un yaptığı açıklamada, aynı ağacın devrilirken elektrik hatlarını da yıktığı bu nedenle 51 yaşındaki şahsı arabadan çıkarmadan önce elektriği kesmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Eyalette ayrıca 50 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ülkenin kuzeydoğu bölgesi New England’da uçuş ve feribot seferleri iptal edildi. Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde ise şiddetli rüzgarların ağaç ve elektrik direklerini devirmesi sonucu 120 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın önümüzdeki günlerde zayıflaması bekleniyor.

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